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"ПСЖ" начал тренировку с минуты молчания в память об игроках "Шапекоэнсе"

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Игроки "ПСЖ" начали свою тренировку с минуты молчания в память игроков "Шапекоэнсе", разбившихся в результате падения самолета возле колумбийского Медельина, сообщает пресс-служба клуба. Завтра команда выйдет на матч против "Анже" в траурных повязках. 

Кроме того в "ПСЖ" опровергли слухи о том, что клуб пожертвует 40 миллионов евро в адрес родственников погибших. Ранее такую информацию распространили бразильские СМИ.

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