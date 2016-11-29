"ПСЖ" начал тренировку с минуты молчания в память об игроках "Шапекоэнсе"

Игроки "ПСЖ" начали свою тренировку с минуты молчания в память игроков "Шапекоэнсе", разбившихся в результате падения самолета возле колумбийского Медельина, сообщает пресс-служба клуба. Завтра команда выйдет на матч против "Анже" в траурных повязках.
Кроме того в "ПСЖ" опровергли слухи о том, что клуб пожертвует 40 миллионов евро в адрес родственников погибших. Ранее такую информацию распространили бразильские СМИ.
La minute de silence des joueurs et du staff du @PSG_inside en hommage aux victimes de l'accident d'avion du @ChapecoenseReal #ForçaChape 🇧🇷 pic.twitter.com/P5uPEQTKzr– PSG Officiel (@PSG_inside) 29 ноября 2016 г.