"ПСЖ" и "Ман Сити" полностью выполнили условия финансового fair play

"ПСЖ" и "Манчестер Сити" полностью выполнили условия соблюдения финансового fair play, сообщает официальный сайт УЕФА. В 2014 году клубы были наказаны за несоблюдение правил финансового fair play. Они выплатили штраф по 49 миллионов фунтов, а заявки на еврокубки были сокращены с 25 игроков до 21.

Также финансовые обязательства выполнило загребское "Динамо". "Монако", "Рома" и "Фенербахче" выполнили задачи на сезон-2016/17. С "Монако" и "Ромой" режим соглашения продлится на сезон-2017/18, а с "Фенербахче" - до сезона-2019/20.

"Интер", "Бешикташ" и "Трабзонспор" задачи выполнили лишь частично, с них не будут сняты ограничения на трансферы и количество футболистов в заявках клубов на еврокубки.