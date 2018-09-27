Промес манекен. Как Головин. Фото

Экс-игрок "Спартака" Квинси Промес остался в запасе "Севильи" на матч 6-го тура чемпионата Испании с "Реалом".

При представлении скамейки запасных испанский вещатель лишил голландского форварда визуального изображения. Вместо фотографии Промеса на экране был показан черный силуэт.

Подобный курьез на днях произошел с российским полузащитником "Монако" Александром Головиным. Французский вещатель вместо 22-летнего футболиста показал белый силуэт.

"Севилья" является соперником "Краснодара" по групповому этапу Лиги Европы.