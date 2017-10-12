Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении бывшего генсека ФИФА и президента "ПСЖ"

Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке и президента "ПСЖ" Насера Аль-Хелаифи, информирует пресс-служба Министерства юстиции и полиции Швейцарии.
Руководитель, а также исполнительный директор BeIn Media Group (компания специализируется на реализации прав на трансляции спортивных мероприятий) Аль-Хелаифи подозревается в мошенничестве, подделке документов и подкупе частных лиц.
Отмечается, что Вальке предоставил Аль-Хелаифи некоторые преимущества, за взятку продав теле- и радиоправа на трансляцию матчей чемпионатов мира 2018 - 2030 годов для ряда стран.
Напомним, ранее Вальке был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет по обвинению в причастности к коррупционному делу. Апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне он подал 28 февраля.
Вальке был генсеком ФИФА с 2007 года. Уволен он был 9 января. Вальке проходил соучастником по делу о получении ЮАР права на проведение ЧМ-2010, а также подозревался в незаконной перепродаже билетов ЧМ-2014.
avalnus
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17:39
Platinum1991
ПРОКУРАТУРА ШВЕЙЦАРИИ ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО ГЕНСЕКА ФИФА??? Возбудили по ЗАКАЗУ из США! Американцы ПОДМЯЛИ под себя все властные структуры Швейцарии, а теперь американцы заправляют и прокуратурой!!! Когда в ФИФА проворачивали криминал, так США закрывали на него глаза, а когда ФИФА честно проголосовала за Россию, вот тогда американцы ПРОСНУЛИСЬ и спустили на ФИФА всех своих демократических СОБАК, чтоб, в пух и ПРАХ, растерзать тех, кто ЧЕСТНО голосовал за Россию!!! Американская демократия - самая КРИМИНАЛЬНАЯ демократия в Мире!
16:44