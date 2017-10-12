Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении бывшего генсека ФИФА

Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке, информирует пресс-служба Министерства юстиции и полиции Швейцарии.

Руководитель, а также исполнительный директор BeIn Media Group (компания специализируется на реализации прав на трансляции спортивных мероприятий) и президент "ПСЖ" Насера Аль-Хелаифи подозреваются в мошенничестве, подделке документов и подкупе частных лиц.

Отмечается, что Вальке предоставил Аль-Хелаифи некоторые преимущества, продав теле- и радиоправа на трансляцию матчей чемпионатов мира 2018-2030 годов для ряда стран.

Напомним, ранее Вальке был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет по обвинению в причастности к коррупционному делу. Апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне он подал 28 февраля.

Вальке был генсеком ФИФА с 2007 года. Уволен он был 9 января. Вальке проходил соучастником по делу о получении ЮАР права на проведение ЧМ-2010, а также подозревался в незаконной перепродаже билетов ЧМ-2014.