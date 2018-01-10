Прокуратура расследует сделки между ФИФА и Австрийским футбольным союзом

Австрийская прокуратура проведет расследование обстоятельств сделки между ФИФА и Австрийским футбольным союзом на предмет коррупции, информирует Reuters. Отмечается, что сделка была оформлена в 2014 году.

– Мы расследуем обвинение в том, что должностные лица Австрийского футбольного союза потребовали от чиновников ФИФА 100 тысяч долларов в связи с избранием президента ФИФА, – цитирует издание пресс-секретаря прокуратуры. – Эти деньги должны были отправиться в африканскую футбольную академию.

Ранее в СМИ сообщилось о том, что президент Австрийского футбольного союза Лео Виндтер подозревается в передаче 100 тысяч долларов от ФИФА на нужды благотворительного фонда в Африке, с которым имеет связи его жена.