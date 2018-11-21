Прокуратура конфисковала три автомобиля семьи Роналдинью

Генпрокуратура Бразилии по вопросам правосудия и защиты окружающей среды конфисковала три дорогих автомобиля, принадлежащие семье Роналдинью и его брату Ассису Морейре. Прокуратуре нужна гарантия выплаты штрафа за экологический ущерб при строительстве института Роналдинью в южной зоне Порту-Алегри.

Два автомобиля марки БМВ и один "Мерседес-Бенц" конфискованы вместе с картиной художника Андре Берардо.

По данным прокуратуры при строительстве института Роналдинью были незаконно повреждены лес и дренаж почвы.

Роналдинью - чемпион мира-2002 и обладатель "Золотого мяча"-2005. В бытность футболистом он защищал цвета таких клубов, как "ПСЖ", "Барселона" и "Милан", а завершил карьеру во "Флуминенсе" в 2015 году.