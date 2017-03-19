17:58 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Проиграл – пойдешь на завод

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Главный тренер "Лугано" Паоло Трамеццани признался, что после разгромного поражения 12 марта от "Туна" (2:5) в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии он решил показать своим футболистам, как живут и работают обычные люди. Чтобы расшевелить игроков, привести их в чувство и вернуть с небес на землю. Для этого на следующий день в шесть утра вся команда во главе с Трамеццани отправилась на… местный лакокрасочный завод – посмотреть на условия труда и пообщаться с рабочими. "Там они могли воочию увидеть, что такое настоящая работа и как обычные люди вкалывают за свои зарплаты", – сказал тренер. Босс "Лугано" Анджело Ренцетти позднее сообщил, что идея целиком принадлежала Трамеццани. После похода на фабрику игроки "Лугано" провели утреннюю тренировку.

– Не хочу много про это говорить. Перевернули страницу. Я отказывался комментировать случившееся в швейцарских и зарубежных СМИ, – цитирует официальный сайт "Лугано" Трамеццани, который в минувшую пятницу встретился с журналистами. – Это касается только меня и моих парней. Хотел, чтобы все осталось внутри команды. Но в наше время трудно что-то сохранять в тайне. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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