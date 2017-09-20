Принцесса Иордании пытается разобраться с коррупцией в ФИФА с помощью частных детективов

Принцесса Иордании Хайя бинт Аль-Хуссейн работает над разоблачением коррупции в мировом футболе. Как сообщает The New York Times, она более года назад наняла группу частных детективов в Великобритании, чтобы те собрали доказательства коррупции в ФИФА.

По данным источника, представители детективного агентства пытались встретиться с действующими и бывшими должностными лицами ФИФА, а также с другими влиятельными в мировом футболе людьми. Также они контактировали с властями США, которые занимаются расследованием коррупции в ФИФА.