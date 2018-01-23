Приговоренный к 9 годам лишения свободы Робинью стал одноклубником Дьякова

Бывший нападающий "Атлетику Минейру" и сборной Бразилии Робинью подписал контракт с "Сивасспором", сообщает пресс-служба турецкого клуба. Соглашение 33-летнего игрока с командой из Сиваса расчитано на 1,5 года. В новом клубе форвард будет выступать под 70-м номером.
Презентация новичка состоялась сегодня, 23 января, на стадионе "4 сентября" - домашней арене "Сивасспора".
Отметим, что в Италии Робинью был приговорен к девяти годам лишения свободы за групповое изнасилование, которое произошло зимой 2013 года в Милане. Сам форвард отрицает свою вину и намерен обжаловать приговор.
В "Сивасспоре", который занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, партнером Робинью по команде станет бывший защитник "Ростова" и "Динамо" Виталий Дьяков.
- Ростов
- Динамо Москва (футбол)
- Робинью
- Сборная Бразилии (футбол)
- Атлетику Минейру
- Сивасспор
- Виталий Дьяков
npon426
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
21:03
баламошка
Шоколадка бегает от тюрьмы.
20:09