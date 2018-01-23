Приговоренный к 9 годам лишения свободы Робинью стал одноклубником Дьякова

Бывший нападающий "Атлетику Минейру" и сборной Бразилии Робинью подписал контракт с "Сивасспором", сообщает пресс-служба турецкого клуба. Соглашение 33-летнего игрока с командой из Сиваса расчитано на 1,5 года. В новом клубе форвард будет выступать под 70-м номером.

Презентация новичка состоялась сегодня, 23 января, на стадионе "4 сентября" - домашней арене "Сивасспора".

Отметим, что в Италии Робинью был приговорен к девяти годам лишения свободы за групповое изнасилование, которое произошло зимой 2013 года в Милане. Сам форвард отрицает свою вину и намерен обжаловать приговор.

В "Сивасспоре", который занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, партнером Робинью по команде станет бывший защитник "Ростова" и "Динамо" Виталий Дьяков.