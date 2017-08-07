Президент Венесуэлы предлагает сборным страны летать на его самолете

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил сборным страны передвигаться на его самолете. Как сообщает AFP, такое предложение глава государства сделал в программе Los Domingos con Maduro, которая выходит на местном телевидении. Из-за экономического кризиса и санкций со стороны других стран и ряда авиакомпаний некоторые венесуэльские команды не имеют возможности вылетать на международные соревнования.

– Если они не имеют такой возможности в общем порядке, то к их услугам – президентский самолет, – отметил Мадуро. – Мы можем их доставить в любую точку мира. Лично я могу с легкостью передвигаться на машине, мотоцикле или осле. Но наши сборные могут оказаться вне соревнований. Этого допускать нельзя.