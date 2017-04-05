Президент УЕФА сможет работать на своем посту максимум 12 лет

Участники 41-го конгресса УЕФА одобрили предложение избирать главу союза и членов исполкома максимум на три 4-летних срока, сообщает пресс-служба организации. Ранее эта инициатива была принята на заседании исполкома УЕФА в феврале.

На данный момент президентом организации является Александер Чеферин, избранный 14 сентября. Предыдущий глава Мишель Платини с 2007 по 2012 год занимал свою должность, пока не был отстранен от футбола.

Кроме того, сегодня были приняты следующие решения:

- кандидаты на выборы/перевыборы в Исполнительный комитет УЕФА должны занимать активный пост в национальных ассоциациях;

- выделить два полноценных места в исполкоме УЕФА представителям Ассоциации европейских клубов (АЕК);

- усилить комитет УЕФА по управлению и соблюдению требований двумя независимыми членами дополнительно к трем действующим;

- включить в устав УЕФА особую статью, которая гарантирует, что города и стадионы для проведения любых турниров УЕФА выбираются абсолютно объективно посредством прозрачного процесса подачи и отбора заявок;

- включить в устав УЕФА особую статью, в которой этика и добросовестное управление прописаны как уставные цели УЕФА;

- разрешить экспертам из национальных ассоциаций возглавлять комитеты УЕФА.