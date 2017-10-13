Президент "Сьона": "Если лига хочет войны, то она ее получит"

Президент "Сьона" Кристиан Константин не согласен с дисквалификацией на 14 месяцев за нападение на журналиста. Во время матча чемпионата Швейцарии с "Лугано" (1:2) он напал на 60-летнего эксперта Рольфа Фрингера за неоднократную публичную критику в свой адрес.

- Это решение заставляет меня смеяться, - цитирует Le Matin Константина. - Я принимаю к сведению вердикт - не более того. Это решение демонстрирует некомпетентность дисциплинарной комиссии. Меня не вызывали и не выслушивали. Если они хотят войны, то они ее получат. Посмотрим, кто будет в итоге победителем.

Заплачу ли я штраф в размере 100 тысяч франков? Посмотрим, кто кому будет платить. Буду ли я на ближайшем матче? Почему я не должен быть там? Если бы кто-то сказал мне, что я не могу спать в своей постели, я бы сделал это в любом случае.

Напомним, за "Сьон" выступает российский вратарь Антон Митрюшкин.

Президент клуба Митрюшкина дисквалифицирован на 14 месяцев за нападение на журналиста