Президент "Сантоса": "Барселона" может делать что ей нравится"

Президент "Сантоса" Модесто Рома Жуниор не боится решения "Барселоны" обратиться в ФИФА по поводу перехода нападающего Габигола​ в "Интер". В каталонском клубе уверены, что бразильцы нарушили контрактные обязательства, по которым у сине-гранатовых было право первоочередного выкупа футболиста.

- "Барселона" может делать то, что ей нравится, - цитирует La Gazzetta Dello Sport Жуниора. - Давайте не будем забывать, что они по-прежнему утверждают, что не должны платить нам 2 миллиона евро, включенных в сделку по Неймару.