15:10 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Президент "Сантоса": "Барселона" может делать что ей нравится"

0
0
0

Президент "Сантоса" Модесто Рома Жуниор не боится решения "Барселоны" обратиться в ФИФА по поводу перехода нападающего Габигола​ в "Интер". В каталонском клубе уверены, что бразильцы нарушили контрактные обязательства, по которым у сине-гранатовых было право первоочередного выкупа футболиста.

- "Барселона" может делать то, что ей нравится, - цитирует La Gazzetta Dello Sport Жуниора. - Давайте не будем забывать, что они по-прежнему утверждают, что не должны платить нам 2 миллиона евро, включенных в сделку по Неймару.

0
0
0

Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ