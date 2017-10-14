Президент "ПСЖ" намерен воспользоваться дипломатической неприкосновенностью для уклонения от расследования о взятке

Президент "ПСЖ", глава beIN Sports Нассер Аль-Хелаифи планирует использовать дипломатическую неприкосновенность, чтобы уйти из-под расследования по подозрению в даче взятки бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке, сообщает Times. Бизнесмен с 2013 года являющийся министром без портфеля в правительстве Катара.

Ранее появилась информация, согласно которой Аль-Хелаифи подарил футбольному чиновнику, который в 2015 году был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет по обвинению в причастности к коррупционному делу, виллу на Сардинии. Взамен президент французского клуба, также входящий в состав оргкомитета ЧМ-2022, получил права на покупку трансляций матчей нескольких ближайших чемпионатов мира. Аль-Хелаифи и Вальке опровергли эту информацию.

Отметим, что прокуратура Швейцарии уже ведет расследование в отношении Аль-Хелаифи. Предметом разбирательства является возможное приобретение прав на показ матчей чемпионатов мира 2018, 2022, 2026 и 2030 годов на канале beIN Sports за взятку.