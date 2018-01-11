17:21 11 января | Футбол — "Пас из-за границы"

Президент клуба Митрюшкина подал в CAS апелляцию на отстранение

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Президент "Сьона" Кристиан Констатен подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение Швейцарской футбольной лиги (SFL) дисквалифицировать его на девять месяцев, сообщает прес-служба CAS. Дата рассмотрения жалобы еще не определена. 

Константен был отстранен за нападение на журналиста, бывшего тренера сборной Швейцарии Рольфа Фрингера. Инцидент произошел в сентябре во время матча "Сьона" с "Лугано" (2:1). Фрингер вел репортаж на бровке, а Константен атаковал его. По его словам, Фрингер оскорбил его. 

Напомним, что капитаном "Сьона" является российский голкипер Антон Митрюшкин.

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Материалы других СМИ
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