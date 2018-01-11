Президент клуба Митрюшкина подал в CAS апелляцию на отстранение

Президент "Сьона" Кристиан Констатен подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение Швейцарской футбольной лиги (SFL) дисквалифицировать его на девять месяцев, сообщает прес-служба CAS. Дата рассмотрения жалобы еще не определена.

Константен был отстранен за нападение на журналиста, бывшего тренера сборной Швейцарии Рольфа Фрингера. Инцидент произошел в сентябре во время матча "Сьона" с "Лугано" (2:1). Фрингер вел репортаж на бровке, а Константен атаковал его. По его словам, Фрингер оскорбил его.

Напомним, что капитаном "Сьона" является российский голкипер Антон Митрюшкин.