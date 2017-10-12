18:08 | Футбол — "Пас из-за границы"

Президент клуба Митрюшкина дисквалифицирован на 14 месяцев за нападение на журналиста


Президент "Сьона" Кристиан Константин дисквалифицирован на 14 месяцев за нападение на журналиста, информирует Bild. Такое решение приняла Швейцарская футбольная лига. Константин также должен будет заплатить штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков.

Во время матча чемпионата Швейцарии с "Лугано" (1:2) Константин напал на 60-летнего эксперта Рольфа Фрингера за неоднократную публичную критику в свой адрес.

- Фрингер раскритиковал меня, - отметил Константин. - Я все уладил. Президент клуба не должен себя так вести, но когда на вас нападают, вы должны дать ответ.

Напомним, за "Сьон" выступает российский вратарь Антон Митрюшкин.

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