Президент "Истанбул ББ" подтвердил, что клуб близок к покупке Турана

Президент "Истанбул ББ" Гексель Гюмюшдаг сообщил о встрече с полузащитником "Барселоной" Ардой Тураном. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 30-летний хавбек согласовал условия личного контракта с туркцким клубом.

- Я говорил с Ардой Тураном лицом к лицу в Барселоне, - цитирует официальный сайт клуба Гюмюшдага. - Он хочет перейти в "Истанбул ББ". Я видел его страсть. Он рассказал мне о своих целях. После этой встречи у меня была встреча с гендиректором "Барселоны" Оскаром Грау. "Барселона" позитивно подходит к этому трансферу. Мы бы хотели подписать Турана, несмотря на его высокую стоимость. Два наших спонсора хотят помочь с этим переходом.

Я понимаю, что СМИ взбудоражены, как и я. Но мы должны подождать. Нам осталось сделать пару шагов до завершения сделки.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что воспитанник "Галатасарая" Туран готов продолжить карьеру в составе одного из принципиальных соперников родной команды - "Бешикташе".

В этом сезоне полузащитник не провел в составе "Барселоны" ни одного матча. В общей сложности он сыграл за каталонцев с 2015 по 2017 год в 55 встречах во всех турнирах, забив 15 мячей.