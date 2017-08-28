Президент "Гремиу": "Не ведем переговоров о трансфере Луана"

Президент "Гремиу" Ромилду Болзан подчеркнул, что на данный момент клуб не ведет переговоров о возможном трансфере нападающего Луана. При этом руководитель отметил, что ситуация может измениться стремительно.

– Безусловно, что-то может произойти, но сейчас мы не ведем переговоров. Переходы свершаются очень быстро, поэтому будем обсуждать случившееся после закрытия трансферного окна, – приводит Zero Hora слова Болзана. – К завершению этого периода процесс переговоров ускоряется. Мы отпустили Уолласа в "Гамбург" за несколько часов. Поэтому, можно заниматься делами, пока окно открыто.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с форвардом был заинтересован "Спартак". Красно-белые договорились с президентом клуба, но Луан отказался от перехода.

Шансы "Спартака" купить Луана упали