Президент греческой суперлиги недоволен решением приостановить чемпионат из-за инцидента с Саввиди

Президент греческой суперлиги Георгиос Стратос раскритиковал решение приостановить проведение чемпионата страны.

Причиной приостановки стал инцидент во время матча между ПАОК и АЕК. Во время игры на поле выбежал владелец ПАОК Иван Саввиди. По словам очевидцев, он кричал на арбитра встречи из-за незасчитанного гола. На ремне его был замечен пистолет.

Ранее портал FP сообщил, что полиция Греции выдала ордер на арест Саввиди. Он не касается того, что бизнесмен во время матча имел при себе пистолет - ему вменяется выход на поле и участие в потасовке. Сам Саввиди уже извинился за свое поведение.

- Приостановка чемпионата ничего не даст, - цитирует Reuters Стратоса. - Она создаст серьезную проблему и никому не пойдет на пользу. Она перечеркивает все, чего мы смогли добиться. Я уже не говорю о финансовых потерях.