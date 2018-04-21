Президент "Бока Хуниорс" ведет переговоры с Буффоном

Главный тренер "Бока Хуниорс" Баррос Скелотто прокомментировал информацию об интересе аргентинского клуба к вратарю "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону. По мнению специалиста, возможность выиграть Кубок Либертадорес может компенсировать 40-летнему голкиперу неудачи в попытках завоевать кубок Лиги чемпионов.

– Президент клуба говорил, что он связывался с Буффоном, чтобы выяснить, будет ли ему интересен переход в нашу команду, – цитирует Скелотто Radio Continental. – Принято решение дождаться 17 мая.

Если Буффон завершит карьеру, не выиграв Лигу чемпионов, он мог бы перейти к нам и бороться за Кубок Либертадорес.

Напомним, контракт Буффона с "Ювентусом" рассчитан до конца сезона-2017/18. Ранее он допустил, что может продолжить карьеру после истечения соглашения со "старой синьорой".