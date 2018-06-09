Президент ассоциации футбола Ганы подал в отставку из-за коррупционного скандала

Президент ассоциации футбола Ганы Квеси Ньянтакьи, отстраненный ФИФА от футбольной деятельности на 90 дней, подал в отставку. Данное решение было принято по итогам заседания исполкома организации. Ньянтакьи заявил, что стал жертвой мошенников, и принес извинения руководству Ганы.

Недавно вышел фильм "Когда жадность и коррупцией стали нормой", который рассказывает о том, что руководители Федерации футбола Ганы берут взятки. В одном из эпизодов в фильме Ньянтакьи получил от некого бизнесмена 65 тысяч долларов.