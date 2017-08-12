Претендент на самый нелепый автогол сезона из Саудовской Аравии. Видео

"Охуд" обыграл "Аль-Шабаб" (2:1) в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии благодаря курьезному автоголу. На 89-й минуте при счете 1:1 в безобиднейшей ситуации вратарь хозяев Фарук Бен Мустафа пропустил мяч под ногой, и тот влетел в сетку. Отметим, что у "Аль-Шабаба" в этой встрече отличился экс-игрок "Кубани" Маркос Пиццели.

Самый изящный автогол сезона. Видео