Пресс-служба Саввиди: владелец ПАОК обвиняется только в нарушении спортивного регламента

Владельцу греческого клуба ПАОК Ивану Саввиди выдвинуто обвинение исключительно в нарушении спортивного регламента, сообщила "СЭ" в пресс-секретарь Саввиди Татьяна Гордина.

Саввиди выбежал на поле в сопровождении телохранителей в концовке матча чемпионата Греции ПАОК – АЕК при счете 1:0 в пользу своей команды. На фотографиях видно, что на поясе у бизнесмена был пистолет в кобуре. В греческих СМИ появилась информация, что Саввиди угрожал арбитру матча. Также сообщалось, что греческая полиция выдала ордер на арест владельца ПАОК.

– Ордер на арест в России и Греции – две разные вещи, – отметила Гордина в беседе с "СЭ". – В Греции за любое нарушение автоматически выписывается документ на задержание на период первичного выяснения обстоятельств. Это обычный формуляр, который действует 24 часа".

– Саввиди выдвинуто обвинение исключительно за нарушение спортивного регламента. Его никто не обвиняет в использовании оружия. И никакие фразы с угрозами в адрес судей он не произносил – есть записи, на которых нет ничего подобного", – сказала Гордина.

В среду в греческих СМИ также появились данные, согласно которым Саввиди грозит пятилетний запрет на посещение футбольных матчей.

– Да, футбольные власти Греции должны были возбудить дело, поскольку в СМИ писали об угрозах арбитру. Но речь идет о деле в отношении всего клуба ПАОК, а не лично Саввиди. Лично он обвиняется только в нарушении спортивного регламента, – пояснила Гордина. (Илья АНДРЕЕВ)