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Пресс-служба Саввиди: "Владелец ПАОК никому не угрожал оружием"

Иван САВВИДИ на матче ПАОК - АЕК. Фото twitter.com
Иван САВВИДИ на матче ПАОК - АЕК. Фото twitter.com
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В пресс-службе владельца ПАОК Ивана Саввиди сообщили, что российский бизнесмен никому не угрожал оружием в матче 25-го тура чемпионата Греции с АЕК. При этом представитель пресс-службы отметил, что у Саввиди есть разрешение на ношение оружия.

 
Иван САВВИДИ на матче ПАОК - АЕК.Саввиди вышел с оружием. Матч в Греции не доиграли

В воскресенье ПАОК в концовке матча с АЕК при ничейном счете забил гол, который судьи не засчитали. На поле возникла небольшая потасовка, к которой присоединился и Саввиди. У него на ремне было замечено оружие. По сведениям очевидцев, бизнесмен пытался накричать на арбитра встречи. Чуть позже появилась информация, что владелец ПАОК угрожал судье оружием.

– Иван Игнатьевич никому оружием не угрожал, поэтому провокационные заголовки некоторых СМИ не соответствуют действительности – рассказали "СЭ" в пресс-службе бизнесмена. – Да, он выбежал на поле, и у него правда был пистолет, нет смысла этого отрицать.

– Почему у Саввиди вообще было с собой пистолет?

– Он носит с собой оружие, у него есть официальное разрешение. В Греции это разрешено, Иван Игнатьевич имеет все необходимые документы. Никаких вопросов по поводу его пистолета ни у кого нет. ПАОК сейчас находится наверху, большие шансы, что команда станет чемпионом. Поэтому идут различные провокации против клуба. Да, Саввиди позволил себе лишние эмоции. Но повторюсь, что никому оружием он не угрожал.

Матч в итоге не был доигран, несмотря на то, что шло компенсированное время. Игра остановлена при счете 0:0. Как сообщает sport24.gr, АЕК подаст в ФИФА и УЕФА жалобу на ПАОК в связи с угрозами в адрес судьи. (Павел ГУРЕВИЧ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Neuturungal

Пугает Ваня. Ну кого он там застрелит? Пистолетик-то у него в-о-о-н какй маленький. Опять же Бердыева не закопал, хоть и обещал. Пуга-а-ает.

11:39

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