Правило четвертой замены УЕФА протестирует на чемпионате Европы среди женщин

Исполком УЕФА принял решение о тестировании правила четвертой замены в дополнительное время на чемпионате Европы 2017 года среди женщин. Как сообщает официальный сайт организации, на этом турнире командам будет разрешено осуществлять четвертую замену в дополнительное время. Также это будет позволено сделать на чемпионатах Европы среди молодежи и юношей и на женском юношеском чемпионате континента.

Также на юношеских чемпионатах среди мужчин и женщин будет протестировано новое правило реализации послематчевых пенальти, когда команды, начиная со второй, пробивают по два пенальти.