Появилось видео с места крушения самолета "Шапекоэнсе"

Появилось видео с места крушения самолета, на котором летела команда "Шапекоэнсе". В ночь с понедельника на вторник по московскому времени в Колумбии недалеко от аэропорта Медельина произошла авиакатастрофа. На борту авиалайнера находилась бразильская команда "Шапекоэнсе", летевшая на финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским "Атлетико Насьональ". По официальным данным, обнаружено 6 выживших. На месте трагедии продолжаются спасательные работы.

Continuamos en cerro gordo en la unión. pic.twitter.com/a9kVtmbdJy – Cr Wilson Pardo (@Policiantioquia) 29 ноября 2016 г.

Авиакатастрофа в Колумбии: разбилась бразильская футбольная команда. live!