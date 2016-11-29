Появились первые фото с места падения самолета с бразильской командой

В Интернете появились первые фото с места крушения самолета с бразильской командой "Шапекоэнсе". На фот видны элементы фюзеляжа воздушного судна, которое разбилось недалеко от колумбийского Медельина, куда бразильцы летели на финальную игру Южноамериканского кубка с местным "Атлетико Насьональ".
На борту самолета находилось 72 человека. Власти Колумбии сообщают, что есть выжившие.
De no creer, fuerza @ChapecoenseReal pic.twitter.com/2JuY99MZzC– Boca es Pueblo (@FacundoEzeq) 29 ноября 2016 г.
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Выжившие? Родились в рубашке, не иначе!
09:54