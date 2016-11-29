09:44 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Появились первые фото с места падения самолета с бразильской командой

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В Интернете появились первые фото с места крушения самолета с бразильской командой "Шапекоэнсе". На фот видны элементы фюзеляжа воздушного судна, которое разбилось недалеко от колумбийского Медельина, куда бразильцы летели на финальную игру Южноамериканского кубка с местным "Атлетико Насьональ".

На борту самолета находилось 72 человека. Власти Колумбии сообщают, что есть выжившие.

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IIIenoT

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