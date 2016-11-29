Появились первые фото с места падения самолета с бразильской командой

В Интернете появились первые фото с места крушения самолета с бразильской командой "Шапекоэнсе". На фот видны элементы фюзеляжа воздушного судна, которое разбилось недалеко от колумбийского Медельина, куда бразильцы летели на финальную игру Южноамериканского кубка с местным "Атлетико Насьональ".

На борту самолета находилось 72 человека. Власти Колумбии сообщают, что есть выжившие.