12:37 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Потерявший ногу вратарь "Шапекоэнсе" намерен выступать на паралимпийских соревнованиях

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Вратарь Жаксон, выживший после крушения самолета с футболистами и представителями "Шапекоэнсе" 29 ноября, намерен начать выступления за паралимпийскую сборную Бразилии. Напомним, что самолет с игроками бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. Помимо Жаксона в числе шестерых выживших два футболиста – защитники Нету и Алан Рушел. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги.

24-летний Жаксон отметил, что намерен продолжать выступления на паралимпийских соревнованиях, а также в скором времени у него состоится свадьба.

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Материалы REN-TV

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and0508

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