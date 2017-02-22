Потерявший ногу вратарь "Шапекоэнсе" намерен выступать на паралимпийских соревнованиях

Вратарь Жаксон, выживший после крушения самолета с футболистами и представителями "Шапекоэнсе" 29 ноября, намерен начать выступления за паралимпийскую сборную Бразилии. Напомним, что самолет с игроками бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. Помимо Жаксона в числе шестерых выживших два футболиста – защитники Нету и Алан Рушел. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги.
24-летний Жаксон отметил, что намерен продолжать выступления на паралимпийских соревнованиях, а также в скором времени у него состоится свадьба.
Chapecoense goalkeeper Jackson Follman reveals he wants to play Paralympic football after losing leg https://t.co/1hYctfsAzY pic.twitter.com/6kYton39SM– MailOnline Sport (@MailSport) 22 февраля 2017 г.
and0508
Респект
12:53