После финала Кубка наций Персидского залива на стадионе обрушилось заграждение

После финального матча Кубка наций Персидского залива Оман - ОАЭ в Кувейте произошел трагический инцидент. Болельщики Омана, празднуя победу своей команды в турнире, столпились на одной из трибун стадиона, чтобы разделить радость с игроками.
Из-за большого скопления людей стеклянное заграждение обрушилось. Пострадали 11 человек, которые были госпитализированы с незначительными травмами.
Напомним, что сборная Омана в серии пенальти одержала победу (5:4) и во второй раз завоевала Кубок наций Персидского залива.
Dozens of fans fell into a runway at the Jabir International Stadium on Friday, after the end of #Oman and UAE's #Gulf_Cup23 Cup final pic.twitter.com/clnmLeSXzI– dr (@dralmutawaa) 5 января 2018 г.
MarkThess
А кроме Шведа бросать некому?!Повезло что сами немцы в конце облажались .
00:23