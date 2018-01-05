После финала Кубка наций Персидского залива на стадионе обрушилось заграждение

После финального матча Кубка наций Персидского залива Оман - ОАЭ в Кувейте произошел трагический инцидент. Болельщики Омана, празднуя победу своей команды в турнире, столпились на одной из трибун стадиона, чтобы разделить радость с игроками.

Из-за большого скопления людей стеклянное заграждение обрушилось. Пострадали 11 человек, которые были госпитализированы с незначительными травмами.

Напомним, что сборная Омана в серии пенальти одержала победу (5:4) и во второй раз завоевала Кубок наций Персидского залива.