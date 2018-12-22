"Порту" улучшит контракт Милитау, чтобы не отпустить его в "Реал" или "МЮ"

Президент "Порту" Пинту да Кошта намерен улучшить контракт защитника Эдера Милитау, чтобы он не перешел в "Реал" или "Манчестер Юнайтед". Как сообщает A Bola, 20-летнему бразильцу предложат продлить договор на новых условиях. В обновленном контракте "Порту" хочет значительно увеличить сумму отступных, которая составляет 50 миллионов евро – это посильная сумма для "Реала".

Милитау перешел в "Порту" из "Сан-Паулу" прошлым летом и провел за "драконов" 18 матчей во всех турнирах. Он играл на позиции центрального и правого защитника, а также опорника.