"Порту" потерял очки в гостях у "Браги"

"Брага" сыграла вничью с "Порту" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Португалии со счетом 1:1. Хозяева открыли счет в дебюте и могли удвоить преимущество в концовке первого тайма, однако не реализовали пенальти. Гости отыгрались в середине второго тайма.

"Порту" набрал 68 очков и отстает от лидирующей "Бенфики" на три очка. В активе "Браги" – 51 балл.

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23-й тур

"Брага" – "Порту" – 1:1 (1:0)

Голы: Сантуш, 6 (1:0). Тикинью Соарес, 62 (1:1).

Нереализованный пенальти: Сантуш, 45+3 (Б).

Удаление: Браими, 89 (П).