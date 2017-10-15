Полузащитник "Днепра": "Отказался перейти в "Зенит", потому что мог потерять место в сборной Украины"

Полузащитник "Днепра" и молодежной сборной Украины Юрий Вакулко рассказал, что мог перейти в "Зенит" в 2013 году. Он также добавил, что не согласился на трансфер, поскольку мог потерять место в национальной команде.

– У меня были предложения от киевского "Динамо", "Шахтера" и "Зенита", но я выбрал "Днепр". Там играл мой друг, и ему все нравилось, – приводит Sport.ua слова Вакулко. – До этого я два раза был в "Днепре" на просмотре, но что-то не получалось. Но на этот раз после двухнедельного просмотра подписал контракт, а еще через две недели Михайленко забрал меня в дубль.

– Почему отказались от переезда в Россию?

– В сложившейся ситуации я не мог перейти в "Зенит", поскольку мог бы потерять место в сборной, а этого бы не хотелось.