Полиция расследует 163 матча "Бенфики" за последние пять лет

Полиция и прокуратура Португалии занялись расследованием по поводу возможных махинаций "Бенфики" с результатами. Как сообщает Expresso, следователи изучат все 163 матча, проведенных "Бенфикой" в чемпионате Португалии с сезона-2013/14, после которого лиссабонцы четырежды выиграли турнир.

В рамках расследования прокуратура получит доступ к переписке игроков и руководителей "Бенфики" с другими возможными участниками махинаций.

Напомним, в нынешнем сезоне в чемпионате Португалии "Бенфика" после 31 матча занимает второе место, уступая "Порту" два очка.

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