Полиция Франции открыла дело против бывшего главы Конфедерации футбола Бразилии

Полиция Франции открыла дело в отношении бывшего президента Конфедерации футбола Бразилии и члена исполкома ФИФА Рикардо Тейшейры, сообщает Keirradnedge. У него был обнаружен в Монако банковский счет на 22 миллиоа долларов. С него в 2010 году был выполнен перевод на организацию товарищеского матча Бразилии и Аргентины. По версии следствия, этот платеж может быть проведен аргентинскому чиновнику, которым мог быть экс-глава Ассоциации футбола Аргентины Хулио Грондона.

Тейшейра ранее попадал под подозрение в причастности к покупке голосов при выборе хозяина Олимпиады-2016 и к делу о мошенничестве при трансфере Неймара из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году.