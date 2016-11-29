Поль Погба: "Мои молитвы направлены к игрокам "Шапекоэнсе"

Полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба выразил соболезнования в связи с крушением самолета, на борту которого находилась команда "Шапекоэнсе". Игроки попали в авиакатастрофу по дороге в Колумбию на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". По последним данным, в катастрофе погибло 76 человек из 81. Еще один - вратарь Данилу - скончался в больнице. На данный момент известно о двух выживших футболистах, одном массажисте и одной стюардессе.

- Мои молитвы направлены к игрокам "Шапекоэнсе", - написал в своем твиттере Погба.

Minhas orações aos jogadores do Chapecoense Mes prières aux footballeurs du Chapecoense my prayers to Chapecoense players #forçachape pic.twitter.com/2fwh532xmT – Paul Pogba (@paulpogba) 29 ноября 2016 г.

"Шапекоэнсе": Страшный финал перед финалом