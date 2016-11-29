11:32 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Поисковые работы на месте крушения самолета с игроками "Шапекоэнсе" приостановлены из-за ливня

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Спасатели приостановили поисковые работы на месте крушения самолета с игроками "Шапекоэнсе", сообщает 360 Radio Colombia. Причиной стал сильный тропический ливень. Бразильская команда летела на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". В самолете летели 72 пассажира и 9 членов экипажа. По разным данным в катастрофе выжило от 6 до 15 человек. Среди них есть и три футболиста.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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mendeleev

Какой кошмар! Соболезнования от всего футбольного мира! Болельщики "Локомотива" с вами, ребята.

11:48

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