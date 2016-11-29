Поисковые работы на месте крушения самолета с игроками "Шапекоэнсе" приостановлены из-за ливня

Спасатели приостановили поисковые работы на месте крушения самолета с игроками "Шапекоэнсе", сообщает 360 Radio Colombia. Причиной стал сильный тропический ливень. Бразильская команда летела на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". В самолете летели 72 пассажира и 9 членов экипажа. По разным данным в катастрофе выжило от 6 до 15 человек. Среди них есть и три футболиста.