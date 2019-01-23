Поисковая группа обнаружила обломки недалеко от места пропажи самолета Салы

Возглавляющий операцию по поиску пропавшего самолета с новичком "Кардиффа" Эмилиано Салой Джон Фитцджеральд рассказал о работе поисковой группы в среду, 23 января.

Ранее стало известно, что футболист был на борту самолета, который пропал с радаров. На данный момент его судьба неизвестна. Поиски были прерваны из-за наступления темноты, и продолжились с рассветом.

– В море были найдены подушка, ярко-оранжевый предмет, коробка и множество элементов белого цвета, плавающих рядом с изогнутым куском металла. Направляем на место лодку, - приводит RMC Sport слова Фитцджеральда.

28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем. Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом.

Самолет с новичком "Кардиффа" пропал над Ла-Маншем. Что об этом известно