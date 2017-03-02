13:14 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Подольски перейдет в чемпионат Японии

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Нападающий "Галатасарая" Лукас Подольски сообщил, что по окончании сезона сменит клубную прописку. Форвард пополнит состав "Виссел Кобе", выступающего в чемпионате Японии.

Ранее сообщалось, что футболисту был предложен контракт на 3 года с зарплатой в 15 миллионов евро. Сумма сделки, которая должна быть оформлена в ближайшие дни, составит 2,7 миллиона евро.

- После этого сезона я перейду в "Виссел Кобе" из чемпионата Японии. Это решение принято не для того, чтобы навредить "Галатасараю", это просто новый вызов, - написал Подольски на своей странице в "Инстаграме". - Расскажу обо всем подробнее, когда придет время. Сейчас я думаю только о "Галатасарае".

Напомним, ранее за "Виссел Кобе" выступал знаменитый датский полузащитник и тренер Микаэль Лаудруп.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

да всегда был дубом типа Погребняка или Дзюбы.

13:33

trybachok

Эх, когда то он был ведь хорош...

13:25

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