Поборски отказался работать в сборной Чехии

Бывший полузащитник сборной Чехии Карел Поборски отказался войти в штаб национальной команды, сообщает blesk.cz. 46-летний ветеран завершил карьеру футболиста в 2007 году и на данный момент не имеет опыта работы тренером. Отмечается, что его рассматривали ассистентом Ярослава Шиглавы, который с большой вероятностью возглавит команду.

- Я пообщался с президентом федерации Мартином Маликом. Он предложил мне роль помощника Ярослава Шиглавы. Я отказался. Это не та роль, в которой я себя вижу. Для меня она не имеет смысла, - сказал Поборски.

Сборная Чехии осталась без тренера в начале сентября - Карел Яролим подал в отставку после разгрома от России в товарищеском матче - 1:5.