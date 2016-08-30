Платини требует у CAS мотивированного решения по своему делу

Бывший глава УЕФА Мишель Платини все еще ждет от Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) мотивированного решения по своему делу. Напомним, француз был изначально отстранен комитетом по этике ФИФА на восемь лет за злоупотребление полномочиями, конфликт интересов и бесхозяйственность – все это выражалось в незаконном получении от тогдашнего главы ФИФА Йозефа Блаттера 1,8 миллиона евро.

Позднее апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификацию до шести лет, а CAS в мае оставил само наказание в силе, сократив его до четырех лет. При этом Платини пообещал, что продолжит бороться в судах различных инстанций. Однако для этого ему нужно мотивированное решение CAS. Как сообщает AFP, адвокаты Платини написали письмо в суд с напоминанием о том, что более трех месяцев задерживать отправку мотивированного решения нельзя, но оно до сих пор не получено.