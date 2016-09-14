Мишель Платини объявил об уходе с поста президента УЕФА. Француз выступил с прощальной речью на конгрессе в Афинах и сказал: "Это мое последнее выступление в роли президента УЕФА". Он занимал эту должность с 2007 года, а в прошлом году был отстранен от футбольной деятельности за незаконное получение от тогдашнего главы ФИФА Зеппа Блаттера двух миллионов швейцарских франков в 2011 году.

Впоследствии комитет по этике ФИФА дисквалифицировал Платини на 8 лет. Он оспорил данное решение сперва в апелляционном комитете ФИФА, затем в CAS и смог добиться сокращения дисквалификации до 4 лет.

Сегодня состоятся выборы нового президента УЕФА. На пост претендуют президенты футбольных союзов Словении и Голландии - Александер Чеферин и Михаэл ван Праг соответственно.