Пирло завершит карьеру в декабре

Полузащитник Андреа Пирло объявил, что в декабре завершит карьеру. 38-летний игрок сделает это после истечения срока контракта с "Нью-Йорк Сити".

– Ты понимаешь, что время пришло. Каждый день ты испытываешь проблемы с физическим состоянием, не можешь тренироваться так, как хочешь, потому что у тебя всегда есть проблемы, – приводит Goal слова Пирло. – В моем возрасте пришло время остановиться. Невозможно играть вечно, до 50 лет. Я займусь чем-нибудь другим.

За время карьеры итальянец выступал за "Интер", "Милан", "Ювентус", "Брешию", "Реджину" и "Нью-Йорк Сити". Он является шестикратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и трехкратным обладателем Суперкубка. Играя за "Милан", два раза становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

В составе сборной Италии Пирло выиграл чемпионат мира 2006 года, а в 2012-м стал серебряным призером чемпионата Европы.