22:49 26 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Пилоты самолета "Шапекоэнсе" хотели совершить вынужденную посадку в Боготе, но передумали

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Правительственная комиссия, которая занимается расследованием крушения самолета с командой "Шапекоэнсе" на борту, установила ряд нарушений в эксплуатации воздушного судна. Ранее виновным в падении самолета был признан пилот, но комиссия считает, что авиакомпания "Ламиа" несет не меньшую вину. Как сообщает A Bola, в баках самолета было самое минимальное количество топлива для совершения полета, и пилоты об этом знали. Расшифровка их разговоров показала, что они собирались совершить вынужденную посадку раньше в Боготе или Летисии, но затем передумали.

Также комиссия определила, что максимальный вес, который способен нести самолет, был превышен почти на 350 кг, а высота полета по плану оказалась на тысячу футов больше той, на которую рассчитан самолет.

Напомним, что авиакатастрофа случилась 28 ноября недалеко от Медельина. В результате трагедии погиб 71 человек, включая 19 футболистов "Шапекоэнсе".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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mikeV

Вернее, БЫЛ - и себя угробил, и кучу людей...

23:06 26 декабря

mikeV

Так пилот и есть один из совладельцев этой живопырки

23:05 26 декабря

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