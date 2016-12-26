Пилоты самолета "Шапекоэнсе" хотели совершить вынужденную посадку в Боготе, но передумали

Правительственная комиссия, которая занимается расследованием крушения самолета с командой "Шапекоэнсе" на борту, установила ряд нарушений в эксплуатации воздушного судна. Ранее виновным в падении самолета был признан пилот, но комиссия считает, что авиакомпания "Ламиа" несет не меньшую вину. Как сообщает A Bola, в баках самолета было самое минимальное количество топлива для совершения полета, и пилоты об этом знали. Расшифровка их разговоров показала, что они собирались совершить вынужденную посадку раньше в Боготе или Летисии, но затем передумали.
Также комиссия определила, что максимальный вес, который способен нести самолет, был превышен почти на 350 кг, а высота полета по плану оказалась на тысячу футов больше той, на которую рассчитан самолет.
Напомним, что авиакатастрофа случилась 28 ноября недалеко от Медельина. В результате трагедии погиб 71 человек, включая 19 футболистов "Шапекоэнсе".
mikeV
Вернее, БЫЛ - и себя угробил, и кучу людей...
23:06 26 декабря
mikeV
Так пилот и есть один из совладельцев этой живопырки
23:05 26 декабря