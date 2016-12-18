Пилот самолета, в котором разбились игроки "Шапекоэнсе", мог смошенничать при трудоустройстве

Мигель Кирога, пилот самолета, в котором потерпели крушение игроки "Шапекоэнсе", имел недостаточную квалификацию для управления судном, сообщает ESPN со ссылкой на адвоката второго пилота. По его словам, Кирога не имел достаточного количества летных часов, был плохо знаком с самолетом, а при трудоустройстве мог предоставить ложные данные.

Самолет с игроками "Шапекоэнсе", летевшими на финал Южноамериканского кубка, потерпел крушение 29 ноября на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. В числе шести выживших - три футболиста.

В рамках расследования был арестован гендиректор авиакомпании, владеющей самолетом.