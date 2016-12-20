Пилот признан виновным в крушении самолета с командой "Шапекоэнсе"

Правительственная комиссия Боливии сделала выводы по итогам расследования авиакатастрофы, в которой погибли 19 футболистов бразильской команды "Шапекоэнсе". Всего при крушении воздушного судна недалеко от аэропорта Медельниа погиб 71 человек. Как сообщает Globo, виновным в аварии признан пилот Мигель Кирога. Он якобы отклонился от заранее запланированного маршрута, из-за чего самолету не хватило топлива для завершения полета. Самолет врезался в гору на скорости 250 км/ч.

Расследование показало, что квалификация пилота не соответствовала необходимым требованиям для осуществления такого полета. По ходу расследования был задержан руководитель авиакомпании "Ламиа", которой принадлежал самолет.