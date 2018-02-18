Пицуркэ может заменить Реброва на посту главного тренера "Аль-Ахли"

Главный тренер "Аль-Ахли" Сергей Ребров может покинуть команду из Саудовской Аравии. Как сообщает Digisport, на данный пост претендует Виктор Пицуркэ.
Напомним, что Ребров возглавил "Аль-Ахли" летом прошлого года. Под его руководством команда в нынешнем сезоне занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата с 42 очками после 21 тура.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
21:37