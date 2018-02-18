Пицуркэ может заменить Реброва на посту главного тренера "Аль-Ахли"

Главный тренер "Аль-Ахли" Сергей Ребров может покинуть команду из Саудовской Аравии. Как сообщает Digisport, на данный пост претендует Виктор Пицуркэ.

Напомним, что Ребров возглавил "Аль-Ахли" летом прошлого года. Под его руководством команда в нынешнем сезоне занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата с 42 очками после 21 тура.