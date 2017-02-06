Петрушин возглавил "Ордабасы"

Российский тренер Алексей Петрушин возглавил казахстанский "Ордабасы", сообщает официальный сайт клуба. Он сменил Бахтияра Байсеитова, ставшего президентом. 65-летний специалист уже работал в двух казахстанских клубах: семейском "Спартаке" и "Кайрате". В России он возглавлял ряд клубов, самыми известными из которых стали московское "Динамо" и "Шинник".

В составе "Ордабасы" выступают ряд футболистов, ранее выступавших в России: Александр Шимчевич ("Мордовия"), Гогита Гогуа ("Спартак" Нальчик, "Терек", "СКА-Энергия"), Отар Марцваладзе ("Анжи", "Волга", "Краснодар", "СКА-Энергия", "Алания", "Тосно"), Александр Гейнрих (ЦСКА, "Торпедо") и Эдин Юнузович ("Амкар", "Динамо" Брянск).