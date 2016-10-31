Петреску возглавил клуб из ОАЭ

Дан Петреску стал главным тренером "Аль-Насра", информирует официальный сайт клуба из ОАЭ. 4 октября 48-летний румынский специалист ушел из "Кубани". Летом Петреску во второй раз в карьере возглавил краснодарцев. После 15 туров ФНЛ под руководством Петреску "Кубань" занимала 14-е место в турнирной таблице, одержав всего лишь 3 победы.

الحصة التدريبية| ⚽

لاعبو العميد يؤدون الحصة التدريبية الأولى تحت قيادة الروماني دان بيتريسكو. pic.twitter.com/kL9CNJBxgY – AL Nasr Club (@ALNasrSC) 30 октября 2016 г.