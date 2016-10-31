17:30 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Петреску возглавил клуб из ОАЭ

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Дан Петреску стал главным тренером "Аль-Насра", информирует официальный сайт клуба из ОАЭ. 4 октября 48-летний румынский специалист ушел из "Кубани". Летом Петреску во второй раз в карьере возглавил краснодарцев. После 15 туров ФНЛ под руководством Петреску "Кубань" занимала 14-е место в турнирной таблице, одержав всего лишь 3 победы.

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