Экс-тренер "Кубани" Дан Петреску возглавил ЧФР, сообщает пресс-служба румынской лиги 1. Перед специалистом поставлена задача выиграть чемпионат и выйти в Лигу чемпионов.

Отметим, в прошлом сезоне команда из Клужа финишировала четвертой в чемпионате. Петреску сезон-2016/17 начал в "Кубани", но в октябре был отправлен в отставку. После этого пять месяцев он проработал в дубайском "Аль-Насре".